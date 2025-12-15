الأخبار
انفوجرافيك:
وفاة 1092 مريضا بغزة جراء تأخر الإجلاء الطبي
15 ديسمبر 2025 . الساعة: 11:04 ص
الرسالة نت
كلمات مفتاحية
مرضى غزة
الاجلاء الصحي
