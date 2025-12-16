عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

إليك أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم
سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل – 3.21 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل – 4.54 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.78 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل -  0.068 شيكل

سعر صرف  الليرة التركية مقابل الشيكل: 0.075 شيكل 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.

