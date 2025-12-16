10 معتقلين واعتداءات متواصلة.. قوات الاحتلال تصعّد اقتحاماتها في مدن وبلدات الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين فلسطينيين؛ بينهم فتاة وأسرى محررون، عقب حملة اقتحامات واسعة شنتها في الضفة الغربية المحتلة، تخللها تفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة دعاء جرارعة، عقب دهم منزل عائلتها في بلدة عصيرة الشمالية، شمالي مدينة نابلس، شمالي الضفة المحتلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دهمت مدينة نابلس، فجر الثلاثاء، من حاجز "دير شرف" و"صرة" العسكريين، بعدة آليات، وشنّت حملة اعتقالات طالت كلًا من: باسم القطب من منزله في طلعة بليبلة بـحي رفيديا، والشقيقين محمد ومحمد تيسير عبد الحي، وعلي الشامي من حي المخفية، غربي نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة للاجئين، شرقي نابلس، واعتقلت الشاب سميح ذياب، عقب مداهمة منزله، واحتجزته كـ "وسيلة ضغط" على شقيقه "حبيب" لتسليم نفسه.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أبو عواد، عقب اقتحام منزل عائلته في قرية عورتا، جنوبي شرق نابلس.

وأعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر، عقب مداهمة منزله في بلدة عتيل، شمالي مدينة طولكرم، بالإضافة لاعتقال الشاب لواء سليم من منزل عائلته في ذات البلدة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد أشرف، عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا، غربي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وتُواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة عنبتا، شرقي طولكرم، منذ عدة ساعات، تزامنًا مع حملة مداهمات لمنازل المواطنين والمحال التجارية في البلدة. بينما اقتحمت بلدة علار، شمالي المدينة.

ولفت سكان محليون النظر إلى أن قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي وقنابل إنارة، خلال اقتحامها المتواصل لبلدة عتيل، شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وشهدت بلدات: سلواد شمالي شرق رام الله، والمزرعة الغربية شمال غرب المدينة، بالإضافة لـكوبر شمالًا، اقتحامات إسرائيلية وانتشار قوات راجلة في أحياء البلدات، تزامنًا مع مداهمة وتفتيش منازل المواطنين، وإطلاق قنابل إنارة.

واقتحمت قوات الاحتلال حارة الجعبري في مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة. وصادرت عدة مركبات من بلدة بني نعيم، شرقي المدينة، بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة عرابة، غربي مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

ودهمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، واقتحمت منزلًا في شارع عمان بالمدينة، شرقي الضفة المحتلة، بالإضافة لاقتحام منزلًا آخر في بلدة العبيدية شرقي بيت لحم، جنوبي الضفة.