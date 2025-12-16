السراج: انهيار المباني وغرق الخيام يهدد حياة المدنيين في غزة

قال رئيس اتحاد بلديات غزة يحيى السراج، إن الأمطار الغزيرة والرياح القوية تسببت مساء أمس الإثنين، في غرق وتطاير مئات خيام النازحين غرب مدينة غزة، خاصة في منطقتي الشاليهات وتل الهوى.

وحذّر السراج في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، من "مخاطر جسيمة مع دخول منخفض جوي جديد، في ظل دمار واسع في البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية".

كما حذّر من غرق الخيام ومراكز الإيواء، لا سيما في المناطق المنخفضة والمكتظة، إضافة إلى مخاطر انهيار مبانٍ متضررة تؤوي نازحين قسرًا، ما يهدد حياة المدنيين.

وأكد السراج، أن قطاع غزة لم يتعافَ بعد من آثار العدوان، مشيرًا إلى أن المنخفض الحالي يضاعف المخاطر على السكان والنازحين، خصوصًا في ظل غياب المأوى الآمن ووسائل التدفئة.

وأوضح أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تعمل بإمكانات محدودة، في ظل نقص حاد في الوقود يعيق تشغيل الآليات ومحطات ضخ المياه، ويزيد من خطورة الوضع الإنساني.

ويشهد قطاع غزة منخفضات جوية متتالية منذ الأسبوع الماضي، تسببت بغرق وانهيار عشرات آلاف الخيام، إضافة لانهيار عدد من المباني، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا بينهم أطفال أطفال توفوا بسبب البرد.