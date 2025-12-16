لازاريني: اعتداءات الاحتلال على "أونروا" خرق للقانون الدولي

قال المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف مقار الوكالة في انتهاك مباشر لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

جاءت تصريحات "لازاريني"، خلال كلمة رسمية في منتدى اللاجئين العالمي الثاني بجنيف، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن "أونروا"، رغم التحديات تواصل تقديم خدمات الصحة والتعليم والإغاثة، لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.

وأشار "لازاريني"، إلى أن المساعدات الإنسانية ومشاريع التنمية التابعة للوكالة تتعرض بشكل متكرر لهجمات وقيود ميدانية متصاعدة.

ولفت إلى اقتحام الشرطة الإسرائيلية مقر "أونروا" في القدس، ومصادرة ممتلكاته ورفع العلم الإسرائيلي مكان علم الأمم المتحدة.

وبيّن "لازاريني"، أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، الذي يحمي مقار وهيئات الأمم المتحدة.

وأوضح أن الحرب المستمرة على غزة فاقمت اعتماد الفلسطينيين على "أونروا"، في ظل الدمار والنزوح الواسع.

وكشف"لازاريني"، أن أكثر من 380 من موظفي الوكالة استشهدوا في غزة خلال عامين، وتضررت أو دمرت مئات المنشآت التابعة لها.

وأضاف أن الاحتلال قامت بطرد عدد من الموظفين الدوليين لـ"أونروا"، من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار لازاريني إلى أن أزمات اللجوء العالمية تتفاقم بسبب فشل المجتمع الدولي في إنهاء النزاعات والتصدي لتغير المناخ.

وأكد أن تراجع التمويل الدولي والالتزامات السياسية يهدد استمرار المساعدات الإنسانية للاجئين حول العالم.