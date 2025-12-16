تظاهرة في كريات شمونة احتجاجا على تدهور الأوضاع والهجرة العكسية

تظاهر مستوطنون في "كريات شمونة" شمال فلسطين المحتلة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل موجة هجرة عكسية حادة حولت المستوطنة إلى مدينة شبه خالية من سكانها.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المحتجين أغلقوا الطريق السريع رقم 90 في الاتجاهين، وهو أحد أهم الشرايين المرورية الممتدة من الحدود اللبنانية شمالا حتى مدينة إيلات جنوبا.

ووصف مستوطنون أوضاع مدينتهم بأنها باتت أشبه بـ"مقبرة" و"مدينة مهجورة"، في ظل غياب مظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت وسائل الإعلام، أن مستوطنة "كريات شمونة" أصبحت عبئا على الحكومة الإسرائيلية ونموذجا للفشل نتيجة الدمار والإهمال الرسمي.

وأشار المحتجون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو، لم تلتزم بوعودها المتعلقة بإعادة الإعمار وتحسين الظروف المعيشية.

ونقلت الصحافة الإسرائيلية، عن مستوطنين قولهم إن البقاء في المدينة لم يعد خيارا منطقيا في ظل انعدام الأمان والاستقرار.

وقال صاحب متجر محلي إنه اضطر لتقليص نفقاته وفصل موظفين، مؤكدا أن مستوى معيشته تراجع بشكل غير مسبوق.

وأضاف أن عددا متزايدا من السكان قرروا مغادرة المستوطنة والعودة إلى المدن التي نزحوا إليها سابقا.

وتشهد مستوطنة كريات شمونة موجة هجرة عكسية حادة، إذ انخفض عدد سكانها إلى نحو 10 آلاف مستوطن بعد أن كان يقارب 26 ألفا قبل أكتوبر 2023.

وتعرضت مستوطنة "كريات شمونة" التي تفع على بعد أقل من كيلومترين من الحدود اللبنانية خلال المواجهات مع حزب الله لقصف صاروخي متكرر، ما دفع الحكومة إلى إخلائها جزئيا في أكتوبر 2023.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، فإن معظم المستوطنين لم يعودوا بسبب تأخر إعادة الإعمار فيها.