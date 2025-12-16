حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق خطوة لفرض التهويد

دعت جماعات الهيكل المزعوم، اليوم الثلاثاء، أنصارها للمشاركة في مسيرة تحمل اسم "المكابيين" يوم 18 من الشهر الجاري، بالتزامن مع عيد "الحانوكاة" اليهودي.

وأعلن المنظمون أن المسيرة ستنطلق مساءً من غرب سور القدس، مرورًا بأبرز أبوابه، لإحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر2023.

وتهدف المسيرة إلى المطالبة بطرد الأوقاف الإسلامية من القدس، وإلغاء اتفاق "الوضع القائم" في المسجد الأقصى.

وكانت محاولات الجماعات في العامين الماضيين لتعزيز مسيرات مماثلة قد باءت بالفشل بسبب ضعف التنظيم وقلة المشاركة، إضافة إلى إعلان شرطة الاحتلال تلك المسيرات غير قانونية.

ومسيرة "المكابيين" في القدس هي فعالية سنوية ينظمها المستوطنون خلال عيد "الحانوكا" اليهودي، حيث يجوبون البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى لإحياء ذكرى انتصار المكابيين، على الإغريق وإعادة تدشين الهيكل، وهي مناسبة يتخذها المتطرفون ذريعة لتكثيف الاقتحامات للأقصى وتأدية طقوسهم.