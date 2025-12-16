منظمات إسلامية وعربية وإفريقية تدعو لمحاسبة الاحتلال

دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن اجتماع تشاوري عقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة لتنسيق الجهود والدفع بدعم القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وأكد البيان أهمية محاسبة الاحتلال في المحاكم الوطنية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وأعربت المنظمات عن تأييدها لخطة السلام التي أعلنتها الولايات المتحدة وأيدها مجلس الأمن الدولي، معتبرة إياها خطوة نحو وقف العنف وبدء التعافي في غزة.

ودانت بشدة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين واعتبرت ذلك جريمة حرب وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بفتح معبر رفح والممرات كافة دون قيود.

وحذرت من استمرار سياسات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، من استيطان واعتقالات وهدم منازل وتهجير للسكان.

وأكد البيان على عدم شرعية المستوطنات ووجوب إخلائها، مع مطالبات بمحاسبة المستوطنين على الجرائم التي يرتكبونها تحت حماية الاحتلال.

ودعت إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض أي تغييرات من الاحتلال.

وأدانت الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مطالبة بالكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.

وأكدت دعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد، ومساندة حكومة فلسطين في ممارسة كامل مسؤولياتها على الأراضي المحتلة.

وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ورحبت بالتحالف الطارئ للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية الذي أعلنته السعودية، داعية الدول للمساهمة في دعم الحكومة الفلسطينية.

وأيدت القرارات الدولية ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية "أونروا"، ودعت لدعمها مالياً وسياسياً.

واستنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على وكالة "أونروا"، رافضة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف عملها.

ورحبت بتقرير لجنة التحقيق الدولية الذي أكد ارتكاب الاحتلال، جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة.

وثمنت مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخراً، وحثت باقي الدول على الاعتراف الكامل لتحقيق السلام والاستقرار.

وانطلق الاجتماع التشاوري بمشاركة وفود رفيعة من المنظمات الثلاث، لتقييم المواقف وتنسيق الدعم للقضية الفلسطينية في المرحلة الراهنة.

وعقد على هامش الاجتماع لقاء بين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مع مسؤولين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لتعزيز التعاون في دعم القضية الفلسطينية.