"إسرائيل" تستعد لهجوم واسع محتمل على "حزب الله"

قالت قناة إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يبني "بنك أهداف" تحسبا لتنفيذ هجوم واسع على "حزب الله" اللبناني، في إطار استعداداته لمواجهة محتملة مع الحزب.

وأوضحت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو يواصل قصف مواقع للحزب، بينما يجري التحضير لضربات مستقبلية تستهدف البنية التحتية لـ"الإرهاب" حسب زعمها.

وأضافت القناة أن "إسرائيل" تدرك أن "حزب الله" يمتلك صواريخ بعيدة المدى، وقدرات عسكرية تمكنه من شن معارك كبيرة، ويسعى لتعزيز قوته.

وفي الأسابيع الأخيرة، تحدث الإعلام الإسرائيلي، عن خطة لشن هجوم شامل على "حزب الله" إذا لم تفلح الحكومة اللبنانية في نزع سلاحه قبل نهاية 2025.

وقرر مجلس الوزراء اللبناني، في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لتنفيذ ذلك قبل نهاية العام الجاري.

وتضغط الولايات المتحدة و"إسرائيل"، على بيروت لنزع سلاح الحزب، الذي يتمسك بسلاحه ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ أكتوبر 2023 خلف أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024.

وارتكبت "إسرائيل" أكثر من 4500 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء واحتلال عدة تلال لبنانية