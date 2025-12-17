أكاديمي من غزة يتصدر فلسطين ويحل سابعًا عربيًا في تصنيف Arcif 2025

في إنجاز أكاديمي لافت يعكس الحضور العلمي الفلسطيني رغم التحديات، حقق الأستاذ الدكتور مجدي سعيد عقل، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في الجامعة الإسلامية بغزة، المرتبة الأولى على مستوى فلسطين، والسابعة على مستوى الوطن العربي في مجال العلوم التربوية، وفق نتائج التقرير السنوي العاشر لمعامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (Arcif 2025)، الصادر عن مؤسسة معرفة.

وجاء هذا التصنيف ضمن قائمة أبرز المؤلفين العرب الأكثر تأثيرًا واستشهادًا بأبحاثهم خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2023، بعد تحليل علمي شامل شمل أكثر من 364 ألف مؤلف عربي، وما يزيد على 956 ألف مقالة علمية منشورة في أكثر من 5500 مجلة علمية عربية محكّمة، وذلك وفق معايير عالمية دقيقة معتمدة في قياس التأثير والاستشهادات البحثية.

ويعكس هذا الإنجاز مكانة الدكتور عقل البحثية وريادته في مجال العلوم التربوية، كما يؤكد التميز الأكاديمي لكلية التربية في الجامعة الإسلامية بغزة، ويعزز من حضورها كمؤسسة تعليمية رائدة على المستويين الوطني والعربي، في وقت تواجه فيه الجامعات الفلسطينية ظروفًا استثنائية ومعقدة.

ويُعد معامل التأثير العربي (Arcif) من أبرز المؤشرات المرجعية في العالم العربي، إذ يخضع لإشراف مجلس علمي يضم ممثلين عن اليونسكو، والإسكوا، ومكتبة الإسكندرية، ومبادرة معرفة، ويهدف إلى قياس جودة وتأثير الإنتاج البحثي العربي في مختلف الحقول العلمية، بما يسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتعزيز تنافسيته عالميًا.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد أن العلم الفلسطيني حاضر ومؤثر، وأن الباحثين في غزة يواصلون الإبداع والإنتاج المعرفي رغم كل التحديات، حاملين رسالة العلم كأداة للبناء والصمود والارتقاء بالمجتمع.