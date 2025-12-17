الصحة بغزة: منذ وقف إطلاق النار 394 شهيدًا و1,075 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول شهيد جديد ومصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار بتاريخ 11 أكتوبر 2025، بلغت الحصيلة:

إجمالي الشهداء: 394

إجمالي الإصابات: 1,075

إجمالي الانتشال: 634

كما أشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 70,668 شهيدًا و171,152 إصابة.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة وفاة المواطن مهدي محمد الحلو نتيجة انهيار منزله عليه جراء المنخفض الجوي الأخير، لترتفع بذلك الحصيلة النهائية لضحايا المنخفضات الجوية إلى 12 حالة وفاة، منها 11 حالة بسبب انهيار المباني الآيلة للسقوط، وحالة واحدة نتيجة البرد الشديد.