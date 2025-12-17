خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار.. إصابات بقصف إسرائيلي وسط مدينة غزة

أُصيب عدد من المواطنين، قبل قليل، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في محيط مفترق السامر وسط مدينة غزة.

وأفادت المصادر بوصول عدة إصابات إلى مستشفى المعمداني، عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المنطقة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال القصف المتواصل، ونسف المنازل، والاستهداف المباشر للمواطنين في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الحصيلة منذ وقف إطلاق النار بتاريخ 11 أكتوبر 2025 بلغت 394 شهيدًا، و1,075 إصابة، و634 حالة انتشال.