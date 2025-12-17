بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء، عن عشرة أسرى من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أفرج عن عشرة أسرى من سكان قطاع غزة، جرى تسليمهم من قبل الصليب الأحمر من معبر كرم أبو سالم، ووصلوا مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

من جانبه، أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن الأسرى المفرج عنهم مساء اليوم من سجن "سديه تيمان"، وهم:

1. زياد محسن أحمد ثابت (32 عامًا) من رفح.

2. محمد ماهر رجا أبو ثابت (27 عامًا) من رفح

3. علي يونس زايد أبو عاصي (46 عامًا) من رفح.

4. فايز زغلول عبد الرحمن أبو عنزة (42 عامًا) من خانيونس.

5. علاء عبد الله عبد ربه حج يوسف (30 عامًا) من رفح.

6. وسيم بسام شحدة أبو ثابت (20 عامًا) من رفح.

7. رضا أحمد محمد أبو شنب (32 عامًا) من رفح.

8. حمزة أحمد عبد الله أبو عمرة (25 عامًا) من رفح.

9. علي محمد سليمان عبيد (36 عامًا) من غزة.

10. كمال فضل سليمان عبيد (34 عامًا) من غزة.