من هو نيكولاي ملادينوف.. وكيف تتدخل الإمارات في مستقبل القطاع؟

برز اسم الدبلوماسي البلغاري ووزير الدفاع السابق نيكولاي ملادينوف كمرشح محتمل لتولي منصب رفيع في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، بصفته ممثلاً لـ«مجلس السلام» الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ترشيح ملادينوف ودور الإمارات

ويأتي هذا الترشيح بعد موجة رفض واسعة لطرح اسم توني بلير، ما دفع الولايات المتحدة وإسرائيل للبحث عن شخصية أقل إثارة للجدل وأكثر قبولاً إقليمياً، في ظل ضغوط تمارسها الإمارات لتعيين نيكولاي ملادينوف في هذا المنصب.

ويشير المقال التحليلي الذي نشره موقع ميدل إيست آي إلى أن اختيار ملادينوف يعكس اعتماد واشنطن وتل أبيب المتزايد على الإمارات في إدارة ملف غزة بعد الحرب، في ظل تراجع دور قطر وتحفظ السعودية في تمويل إعادة الإعمار.

من احتجاجات صوفيا إلى صالونات أبوظبي

ويستعرض المقال التناقض اللافت في حياة ملادينوف؛ ففي نوفمبر الماضي، خرج آلاف المتظاهرين في بلغاريا احتجاجاً على الفساد وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما كان ملادينوف يشارك في أبوظبي بالإشادة بمحادثات وصفها بـ«التاريخية» حول اتفاق اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والإمارات.

وهذا المشهد يعكس قدرة ملادينوف على ترسيخ مكانته داخل دوائر النفوذ في الشرق الأوسط بعيداً عن الشلل السياسي في بلاده.

من هو نيكولاي ملادينوف؟

ولد نيكولاي ملادينوف عام 1972 في صوفيا لعائلة مرتبطة بالنخبة الحاكمة خلال الحقبة الشيوعية؛ والده كان عضواً في جهاز المخابرات البلغاري وعمه سفيراً.

وينتمي ملادينوف لجيل من السياسيين الذين أعادوا تموضعهم نحو اليمين في التسعينيات وشاركوا في قيادة عملية التحول السياسي في بلغاريا.

وأسس نيكولاي ملادينوف عام 1999 المعهد الأوروبي في صوفيا، وعمل مستشاراً للبنك الدولي والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني.

وتقلد ملادينوف مناصب بارزة، بينها وزير الدفاع (2009–2010) ووزير الخارجية (2010–2013)، وعضوية البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009.

وبعد مغادرته الحكومة البلغارية، شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط لمدة ست سنوات، وهو منصب رفيع لم يشغله سوى تسعة أشخاص منذ اتفاقيات أوسلو.

ولعب دوراً في تعزيز مكانة مبعوث الأمم المتحدة، خصوصاً في وساطاته عام 2018 بالتعاون مع مصر للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين الاحتلال وحماس في غزة.

علاقاته مع الولايات المتحدة واتفاقيات أبراهام

وأجرى ملادينوف محادثات مع مسؤولين أمريكيين مقربين من جاريد كوشنر حول دوره المحتمل في مجلس السلام، وإذا تم تعيينه، سيقود الوساطة في إدارة غزة بعد الحرب.

وكان له دور في مفاوضات اتفاقيات أبراهام 2020 التي أبرمت العلاقات بين الإمارات، البحرين والمغرب مع إسرائيل، حيث وصف كوشنر مشاركته بأنها استشارات بنّاءة.

ملادينوف وإدارة غزة

واعتبر مسؤول غربي أن الأمر في إدارة غزة يتعلق أكثر بمن يسيطر على العملية برمتها، مضيفاً أن ملادينوف متأثر بالإمارات وبالتالي بإسرائيل.

ويشير المقال إلى أن ترشيح ملادينوف يعكس مساعي إدارة ترامب لإدارة غزة من الخارج، عبر شبكة من المعينين المقربين من كوشنر، في ظل غياب توافق دولي أو عربي على شكل الحكم أو الأمن في القطاع.

ويرى منتقدون أن هذا المسار ينقل مركز القرار من الفلسطينيين إلى عواصم إقليمية، وعلى رأسها أبوظبي، بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية أكثر من تطلعات سكان غزة المنكوبة.