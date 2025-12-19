تصعيد استيطاني واسع بالضفة: دهس شاب شرق نابلس واعتداءات وسرقات في عدة محافظات

هاجمت عصابات المستوطنين يوم الجمعة، عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهس واعتداءات على ممتلكات المواطنين.

وأصيب شاب بكسور في قدميه إثر دعسه من قبل مستوطن في شارع عمان شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من المدينة بمركباتهم، وأقدم أحدهم على دعس شاب أثناء مروره في شارع عمان، وأصيب بكسور في قدميه.

ونصب مستوطنون صباح اليوم بوابة حديدة في وادي كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

ورشق مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب دوار قدوميم شرق قلقيلية بالضفة.

وعرقل مستوطنون حركة مركبات الفلسطينيين عند دوار المنيا جنوب بيت لحم.

والليلة الماضية سرق مستوطنون جرارًا زراعيًا في قرية سلحب بطوباس، يعود للمواطن أحمد فواز أحمد صوافطة في قرية سلحب بمحافظة طوباس،ما تسبب بخسائر مباشرة للمزارع وتأثير على أعماله الزراعية اليومية.