أمن المقاومة بغزة يطوي صفحة “فتح باب التوبة” ويطلق مرحلة الحسم ضد عملاء الاحتلال

أعلنت منصة الحارس التابعة لأمن المقاومة بغزة، اليوم، انتهاء حملة “فتح باب التوبة” التي كانت قد أطلقتها بحق عملاء المرتزقة المدعومين من الاحتلال، وذلك عقب انقضاء المهلة المحددة للحملة.

وأكدت المنصة في تصريح صحفي، أنه بعد انقضاء المهلة التي منحها أمن المقاومة لعملاء المرتزقة المدعومين من الاحتلال، فإن الموقف الرسمي يتمثل في النقاط التالية:

أولًا: سلّم عدد من العملاء أنفسهم للأجهزة الأمنية، وتُعالج حاليًا ملفاتهم، وفقًا للمقتضى القانوني.

ثانيًا: نعلن انتهاء حملة “فتح باب التوبة” أمام عملاء المرتزقة.

ثالثًا: نشيد بموقف العائلات والرموز الوطنية، المصطفّة إلى جانب الأمن في حماية الجبهة الداخلية.

رابعًا: نؤكد على سريان مفعول قرار المقاومة بملاحقة وتفكيك المرتزقة المدعومين من الاحتلال، حتى آخر عميل.

خامسًا: نحذر بأشد العبارات ضعاف النفوس والجهلاء من التواصل مع عملاء المرتزقة أو الأدوات الإعلامية الداعمة لهم، والتي تتخذ أسماءً متعددة كغطاء لاختراق الوعي الوطني، في محاولة لشرعنة مشاريع الخيانة والتعاون مع الاحتلال.