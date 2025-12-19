غوتيريش يحذر: 1.6 مليون في غزة مهددون بانعدام الأمن الغذائي الحاد

شددت الأمم المتحدة، الجمعة، على الحاجة لوقف إطلاق نار دائم في غزة، مؤكدة أن مساعدات الإيواء المنقذة للحياة لا تصل إلى المواطنين في القطاع على نطاق واسع، بسبب غياب الوصول العاجل، والقيود المفروضة عليه.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي، إنه من الضروري الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذ بنوده بشكل كامل، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن مليون و600 ألف شخص في غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل منع الاحتلال دخول المساعدات الكافية بحسب ما ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجدد غوتيريش دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في ظل الحملة الإسرائيلية التي تواجهها منذ أكثر من عامين، مشددا على ضرورة احترام الاحتلال لسلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة.

ولفت غوتيريش إلى سوء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن عشرات الآلاف نزحوا جراء العمليات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة.