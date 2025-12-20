الدفاع المدني: نقلنا جثامين "94" شهيد من "مقبرة الصحابة" تمهيدا لدفنهم في "مقبرة الشهداء"

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

نقلت طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الأهالي جثامين 94 شهيد تم دفنهم سابقا خلال الحرب في مقبر عشوائية في شارع الصحابة وسط مدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي للدفاع المدني إنه جرى تسليم جثامين الشهداء الطاهرة إلى قسم الطب الشرعي في مجمع الشفاء الطبي بغزة، لعمل الإجراءات اللازمة تمهيدا لدفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح.

يشار إلى أن طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع وزارتي الصحة والأوقاف أتمت نقل جثامين آلاف الشهداء ممن تم دفنهم في مناطق عشوائية، جزء منهم لم يتم التعرف على هويتهم، حيث جرى دفنهم في مقبرة الشهداء في دير البلح بالمحافظة الوسطى.

