بلدية جباليا النزلة: نعمل بأدوات بسيطة وسط أزمة حادة ونقص خطير في الآليات

قالت بلدية جباليا النزلة إن طواقمها تعمل بأدوات بسيطة في الميدان، في ظل افتقارها للمعدات والآليات اللازمة، الأمر الذي يُعقد من الظروف المعيشية، خصوصًا الصحية في جباليا.

وأكدت البلدية في بيان يوم السبت، أن الحاجة للمعدات والآليات تتفاقم مع استمرار منع دخولها إلى قطاع غزة، في وقت تزداد فيه الأوضاع سوءًا، خصوصًا مع قدوم فصل الشتاء، ما يعني غرق الناس وانتشار نطاق المكاره الصحية.

وأشارت إلى أن الطواقم تنفذ مهامها بكل السبل المتاحة أمامها، مقارنة بمشهد الدمار الواسع ما بين شبكات المياه والمناهل ومضخات الصرف الصحي وأطنان النفايات والركام وآبار وغواطس المياه، ومدى القدرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين الذين يعانون الويلات، وغير ذلك من المهام التي زادت الحرب ظروف تعقيدها.

وأوضحت أن الآليات الثقيلة العاملة في الميدان معظمها تأتي من الشركاء والداعمين، بعد جهود التنسيق كمصلحة مياه بلديات الساحل وسلطة المياه والهيئة العربية الدولية للإعمار واللجنتين المصرية والقطرية والصليب الأحمر ومنظمتي يونيسيف وأطباء بلا حدود، وغيرهم.

وقالت إنها تدق ناقوس الخطر في هذا الملف الذي أصبح أزمة خلقت معاناة جديدة أمامها والمواطنين فوق معاناتهم.

وشددت على ضرورة تدخل كل دول العالم لتحقيق انفراجة في هذا الملف على قاعدة انتشال الانسان والبيئة من الكارثة الواقعة.

وأكدت استمرارها في دورها المنوط بها تجاه المواطنين سواء في الميدان بكل السبل أو بالتنسيق مع الشركاء والداعمين ودول العالم الخارجي للتخفيف من وطأة المعاناة في جباليا والتحسين من الواقع الذي تعيشه المدينة.