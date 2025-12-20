مستشفى الكويت التخصصي يوقف جميع العمليات الجراحية بسبب نفاد المستلزمات

أعلن مستشفى الكويت التخصصي الميداني، في تصريح صحفي صادر عنه يوم السبت 20-12-2025م، إيقاف جميع العمليات الجراحية المجدولة والطارئة، وذلك نتيجة العجز الحاد في المستلزمات الطبية الأساسية.

وأوضح المستشفى أن هذا العجز يشمل أدوية التخدير، والمحاليل الطبية، ومواد ومستلزمات التعقيم، والأدوات الجراحية الضرورية، في ظل استمرار إغلاق المعابر ومنع الاحتلال إدخال الأدوية والمعدات الطبية.

وأشار إلى أن هذا القرار المؤلم يأتي في ظل واقع مأساوي يشهد تكدسًا لمئات الحالات على قوائم الانتظار في مختلف التخصصات الطبية، ما يعني حرمان آلاف المرضى والجرحى من حقهم في الرعاية الصحية وتلقي الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها المستشفى، الأمر الذي يفاقم الكارثة الصحية والإنسانية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة.

وأكد المستشفى أن هذا الوضع يتزامن مع استمرار القصف المتكرر الذي أودى بحياة عشرات الشهداء وأوقع مئات الجرحى، رغم الإعلان عن وقف الحرب على غزة.

وحذّر وبشدة من أن تداعيات هذا الوضع الخطير لا تقتصر على توقف العمليات الجراحية، بل تنذر بخروج المستشفى عن الخدمة بشكل كامل، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والجرحى، ومؤشرًا خطيرًا على الانهيار الوشيك للمنظومة الصحية برمتها في ظل ظروف كارثية غير مسبوقة.

وعليه، وجّه المستشفى نداءً عاجلًا إلى كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية والإنسانية بضرورة تحمل مسؤولياتها، والتدخل الفوري لكسر الحصار وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، والمساهمة في تغطية التكاليف التشغيلية للمستشفى، لضمان استمرار عمله قبل فوات الأوان.