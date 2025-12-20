ويتكوف: اجتماع دولي لمراجعة وقف إطلاق النار والاستعداد للمرحلة الثانية في غزة

قال مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إن ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، وقطر، وتركيا، اجتمعوا أمس لمراجعة تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة، ولدفع الاستعدادات للمرحلة الثانية قدمًا.

وأوضح أن المرحلة الأولى أفضت إلى تحقيق تقدم ملموس، شمل توسيع نطاق المساعدات الإنسانية، وإعادة جثث الأسرى، وانسحابات جزئية للقوات الإسرائيلية، وتراجع حدّة "الأعمال القتالية".

وأشار إلى أنه خلال المناقشات بشأن المرحلة الثانية، جرى التشديد على ضرورة تمكين هيئة حاكمة في غزة تعمل تحت سلطة غزّية موحدة، بهدف حماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وأضاف أنه تم كذلك مناقشة إجراءات للتكامل الإقليمي، بما في ذلك تسهيل التجارة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه وغيرها من الموارد المشتركة، باعتبارها عناصر أساسية لتعافي غزة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي، والازدهار على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، عبّر المجتمعون عن دعمهم لإنشاء وتفعيل “مجلس السلام” على المدى القريب، ليعمل كإدارة انتقالية لمسارات الشؤون المدنية والأمنية وإعادة الإعمار.

كما جرى استعراض الخطوات التالية في التنفيذ المرحلي لخطة السلام الشاملة لغزة، مع التأكيد على أهمية التدرّج الزمني، والتنسيق، والرقابة الفعّالة، بالشراكة مع المؤسسات المحلية في غزة والشركاء الدوليين.

وجدد ويتكوف التأكيد على الالتزام الكامل بجميع بنود خطة السلام التي طرحها الرئيس، داعيًا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها، وضبط النفس، والتعاون مع آليات المراقبة، مؤكدًا أن المشاورات ستتواصل خلال الأسابيع المقبلة لدفع تنفيذ المرحلة الثانية قدمًا.