وزير الخارجية التركي: نرفض تقسيم غزة ومن سيحكمها أبناؤها 

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تُقوّض بشكل خطير فرص التقدم نحو تنفيذ خطة السلام، وتعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الترتيبات السياسية والإنسانية الخاصة بالقطاع.

وقال فيدان، في تصريحات صحفية عقب اجتماع دولي ضم تركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر، إن جميع الأطراف المشاركة في المحادثات تتفق على أن استمرار الخروقات الإسرائيلية يجعل أي تقدم “بالغ الصعوبة”، ويُبقي الأوضاع الإنسانية والسياسية في غزة رهينة للتصعيد وعدم الالتزام.

وشدد وزير الخارجية التركي على موقف بلاده الثابت حيال مستقبل غزة، مؤكداً أن من يحكم غزة هم أبناؤها وحدهم، وأنه لا يمكن القبول بأي صيغ تُفرض من الخارج أو بأي محاولات لتقسيم القطاع أو الانتقاص من وحدته.

وأضاف أن أي ترتيبات سياسية أو إدارية أو أمنية يجب أن تكون في خدمة سكان غزة وتستند إلى إرادتهم وحقهم في إدارة شؤونهم بأنفسهم.

وأشار فيدان إلى أن الاجتماع تناول بشكل أولي ملف إعادة إعمار غزة، والتصورات العامة للمرحلة المقبلة، بما في ذلك بحث آليات الإدارة المحلية، وإمكانية تشكيل لجنة من التكنوقراط لتولي المسؤوليات المدنية، إلى جانب مناقشة أفكار تتعلق بإطار دولي داعم للاستقرار خلال المرحلة الثانية.

ويعكس هذا التصريح، بحسب فيدان، تمسك تركيا بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية، ورفضها لأي حلول تتجاوز إرادة الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على أن السلام والاستقرار في غزة لن يتحققا إلا بوقف الانتهاكات واحترام حق أهلها في حكمها وتقرير مصيرها.