الداخلية تحذر من كارثة متصاعدة جراء انهيار المنازل المتضررة في قطاع غزة

حذّرت وزارة الداخلية والأمن الوطني من اتساع نطاق الكارثة الإنسانية الناجمة عن انهيار المنازل المتضررة في قطاع غزة، في ظل استمرار منع الإعمار وعدم إدخال المنازل المؤقتة، مؤكدة أن فصل الشتاء يزيد من خطورة انهيار المباني الآيلة للسقوط.

وأفادت الوزارة بأن أربعة مواطنين استشهدوا مساء أمس جراء انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء إلى 18 شهيدًا، نتيجة انهيار 46 مبنى في مختلف محافظات القطاع منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وأكدت أن استمرار منع إدخال مواد الإعمار والمساكن المؤقتة يفاقم من حجم المأساة، ويعرّض حياة مئات الآلاف من المواطنين لخطر الموت المباشر، في ظل اضطرار الكثيرين إلى السكن في مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط، هربًا من قسوة العيش في الخيام التي لم تعد توفر الحد الأدنى من الحماية.

وناشدت وزارة الداخلية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل، والضغط من أجل إدخال مواد الإعمار والمنازل المؤقتة لإيواء النازحين بشكل آمن، محذّرة من أن أي مماطلة أو تأخير ستؤدي إلى مزيد من الضحايا.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر، والتأكد من سلامة المباني التي يقيمون فيها، واتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.