التعليم العالي تصادق على شهادات 310 من طلبة غزة المقيمين بمصر

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن مصادقتها على شهادات 310 من طلبة قطاع غزة من حملة شهادات البكالوريوس في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان المُقيمين في مصر.

وجرت المصادقة وفق بيان صادر عن الوزارة، في مقر سفارة فلسطين في مصر.

وقالت الوزارة إن هذه المهمة تأتي خدمة للطلبة ولتسهيل إجراءات تسجيلهم في امتحان المزاولة الذي تعقده وزارة الصحة.

وأوضحت أنه تمت المُصادقة على الشهادات بعد التأكد من استيفائها وتحقيقها لشروط التصديق حسب الأنظمة والقوانين المُعلنة والمعمول بها.

وكلفت الوزارة مديرة دائرة التصديق في الإدارة العامة للتعليم الجامعي تغريد رشق في مهمة التصديق على هذه الشهادات، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والصحة وسفارة فلسطين في القاهرة.