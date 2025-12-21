بث مباشر .. افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2025

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية، إلى ملعب مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، لمتابعة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستقام حتى الثامن عشر من يناير المقبل.

وتجمع المباراة الافتتاحية بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، أمام جزر القمر، لحساب منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي مالي وزامبيا.

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

تقام مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، اليوم الأحد، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس، العاشرة بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن كونها الناقل الحصري لمباريات بطولة أمم إفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقدمًة تغطية مميزة وشاملة لأحداث البطولة

ويمكن للجماهير متابعة مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر القنوات المخصصة من شبكة طبي إن سبورتس"، التي ستوفر جميع المباريات مباشرة وتحليلات متكاملة لأجواء المنافسات القارية.

خصصت شبكة "بي إن سبورتس" مجموعة قنوات "MAX" لبث مباريات كأس أمم أفريقيا 2025 وهي: beIN SPORTS MAX 1 - beIN SPORTS MAX 2 - beIN SPORTS MAX 3- beIN SPORTS MAX 4.

مجموعات أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.