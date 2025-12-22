الصحة: 12 شهيدًا و7 إصابات خلال 48 ساعة في قطاع غزة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة بوصول 12 شهيدًا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، من بينهم 4 شهداء جدد و8 شهداء انتشال، إضافة إلى تسجيل 7 إصابات.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي الشهداء 405 شهداء، وإجمالي الإصابات 1,115 إصابة، فيما وصل إجمالي الانتشال إلى 649.

أما الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد أشارت إلى ارتفاع تراكمي الشهداء إلى 70,937 شهيدًا، وتراكمي الإصابات إلى 171,192 إصابة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل وفاة 4 مواطنين نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 15 حالة.