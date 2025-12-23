حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية تطال 39 فلسطينيًا

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت 39 فلسطينيًا، عقب اقتحام وتفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 21 فلسطينيًا من مدينة دورا، جنوبي غرب محافظة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، عقب اقتحامات واسعة طالت منازل المواطنين.

وعُرف من المعتقلين في دورا كلًا من: مازن ماهر أبو عطوان، محمد كامل الأطرش، إسلام شنان، إسماعيل أبو كته، ليث أبو كته، يزن جمال الأطرش، أيوب العواودة، وسامي امطير.

كما اعتقل الاحتلال من دورا أيضًا: زياد أبو هواش، فلاديمير أبو هواش، علاء صابر أبو عطوان، محسن المسالمة، أنس العواودة، محمد قزاز، معاذ أولاد محمد، حكيم أبو هواش، حسن محمد أبو هواش ونجله محمد، شادي أبو هواش، سالم أبو هواش، وإبراهيم أبو هواش.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صخر أبو ربيع، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته في مخيم الفوار للاجئين، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة.

وطالت الاعتقالات الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، 5 مواطنين من بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، عقب تفتيش منازل عائلاتهم، وهم:

جمال محمد بديع، الشيخ عايد جمعة، يوسف حاتم القب، أيهم عماد قطو، وعبد الغني خضر.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت بلدة باقة الشرقية، شمالي طولكرم، واعتقلت الشاب وحيد محمد خلف من منزل عائلته، بالإضافة لاعتقال الشاب رائد هرشة من منزله في بلدة قفين، شمالي طولكرم.

ونبّهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب فادي أبو خديجة، من مدينة قلقيلية، شمالي الضفة المحتلة، خلال مروره عبر حاجز عسكري مُفاجئ قرب المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدات: جيوس شمالي مدينة قلقيلية، وعزون شرقي المدينة، وسنيريا جنوبًا، شمالي الضفة المحتلة.

وصرّحت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 مواطنين من بلدة تقوع، جنوب شرقي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: محمد زياد العمور، أحمد عصام العمور، تامر سليم البدن، محمد عماد العمور، رياض طلال العمور، أسيد عوض الله العمور، محمد خالد العمور، مأمون إبراهيم العمور، وأسامة سالم جبريل.

ونوّهت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المعصرة، جنوبي بيت لحم، ودهمت منزل المواطن عبادة زواهرة، وعبثت بمحتوياته، واعتدت عليه بالضرب.

ودهمت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، عبر حاجز "عورتا" العسكري شرقي المدينة، بعدة آليات عسكرية، بالإضافة إلى اقتحام بلدة بيتا، جنوبي المدينة، وتفتيش منازل المواطنين.

وفتشت قوات الاحتلال، فجر الثلاثاء، بشكل واسع، منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية، جنوبي مدينة جنين، شمالي الضفة.