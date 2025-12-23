نفذت 199 جولة ميدانية.. مباحث التموين" توقف 8 تجار مخالفين في غزة

كثّفت مباحث التموين في قطاع غزة جهودها الرقابية على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت جولات ميدانية على منشآت تجارية وبسطات شعبية، بهدف مواجهة الغش التجاري وغلاء الأسعار.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 63 محضر ضبط، و11 محضر إتلاف، شملت مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بلغت كميتها نحو 395.5 طنًا، تم ضبطها في عدد من المحال والمخازن التجارية.

كما أوقفت المباحث 8 تجار مخالفين في محافظة رفح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت مباحث التموين استمرار حملاتها لحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعية الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية عبر القنوات الرسمية لها.