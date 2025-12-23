عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

نفذت 199 جولة ميدانية.. مباحث التموين" توقف 8 تجار مخالفين في غزة

نفذت 199 جولة ميدانية.. مباحث التموين" توقف 8 تجار مخالفين في غزة
نفذت 199 جولة ميدانية.. مباحث التموين" توقف 8 تجار مخالفين في غزة

الرسالة نت

كثّفت مباحث التموين في قطاع غزة جهودها الرقابية على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت جولات ميدانية على منشآت تجارية وبسطات شعبية، بهدف مواجهة الغش التجاري وغلاء الأسعار.

وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 63 محضر ضبط، و11 محضر إتلاف، شملت مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، بلغت كميتها نحو 395.5 طنًا، تم ضبطها في عدد من المحال والمخازن التجارية.

كما أوقفت المباحث 8 تجار مخالفين في محافظة رفح، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكدت مباحث التموين استمرار حملاتها لحماية المستهلك والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، داعية الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تموينية عبر القنوات الرسمية لها.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308907

كلمات مفتاحية

غزة مباحث التموين تجار مخالفين تجار مخالفين في غزة مباحث التموين في قطاع غزة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.