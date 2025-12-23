أزمة غزة الصحية تتفاقم.. أدوية مفقودة وعمليات متوقفة

حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من مضاعفات صحية خطيرة لأصحاب الأمراض المزمنة في قطاع غزة، نتيجة عدم توفر الأدوية الخاصة بهم، ومنع الاحتلال الإسرائيلي سفرهم للخارج لاستكمال العلاج.

وقال مدير الجمعية، محمد أبو عفش، في بيان له، إن 1200 مريض فلسطيني توفوا بسبب عدم توفر العلاج ومنعهم من السفر، دون الإشارة إلى الفترة الزمنية التي شملت هذه الوفيات.

وأشار أبو عفش إلى أن 99% من العمليات الجراحية المتخصصة بالعظام توقفت بالكامل لغياب المستلزمات الطبية اللازمة، محذرًا من انعكاس ذلك على صحة المرضى والجرحى.

وفي وقت سابق، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وفاة 1092 مريضًا بقطاع غزة أثناء انتظارهم الإجلاء الطبي، خلال الفترة من يوليو/ تموز 2024 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وفي السياق حذّرت وزارة الصحة من أن الأرصدة الصفرية من الأدوية والمستهلكات الطبية لا تزال عند مستويات كارثية، نتيجة استمرار الحصار.

ووفق الوزارة، فإن 52% من قائمة الأدوية الأساسية، و71% من قوائم المستهلكات الطبية، و70% من المستهلكات المخبرية، رصيدها صفر.

ورغم انتهاء حرب الإبادة، إلا أن عملية الإجلاء الطبي للمرضى من القطاع تسير بوتيرة بطيئة، وسط استمرار "إسرائيل" في فرض قيود مشددة على خروج المرضى للعلاج خارج غزة.