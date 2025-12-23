الشيكل يسجل أعلى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار

واصل الشيكل الإسرائيلي مكاسبه في تداولات ما بين البنوك بعد ظهر اليوم، مسجلا أقوى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية عام 2022.

وانخفض الدولار بنسبة 0.28% ليصل إلى 3.184 شيكل، فيما ارتفع الشيكل بنسبة 0.22% مقابل اليورو ليتداول عند 3.761 شيكل.

وكان بنك إسرائيل قد حدد، الاثنين، سعر صرف الشيكل مقابل الدولار بانخفاض نسبته 0.062% مقارنة بيوم الجمعة، عند 3.206 شيكل للدولار، بينما تم تحديد سعر صرفه مقابل اليورو بارتفاع قدره 0.165% ليبلغ 3.764 شيكل لليورو.

ومنذ بداية العام، ارتفع الشيكل بنحو 12% مقابل الدولار، فيما تجاوزت مكاسبه 14% منذ أكتوبر 2024، وهو الشهر الذي شكّل نقطة تحول في سوق الصرف عقب العملية الأمنية التي استهدفت قادة من حزب الله باستخدام أجهزة "البيجر".

وقال كبير الاقتصاديين في شركة «ميتاف»، أليكس زابيزينسكي، إن الإعلان عن صفقات كبيرة، من بينها مبيعات الغاز إلى مصر وصفقات تسليح واسعة، ساهم بشكل مباشر في دعم قوة الشيكل.

كما انعكست المكاسب القوية في وول ستريت إيجابا على العملة الإسرائيلية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وأوضح زابيزينسكي أن المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين، الذين يملكون استثمارات خارجية، يبيعون الدولار لموازنة محافظهم الاستثمارية، ما يعزز الطلب على الشيكل.

وحذّر زابيزينسكي من أن أي تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية قد يشكل التهديد الاقتصادي الأبرز لاستمرار قوة الشيكل.

ويُعزى ارتفاع العملة الإسرائيلية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية بسوق رأس المال وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد الحرب مع إيران وإعلان وقف إطلاق النار في غزة والارتفاع الحاد في مؤشرات الأسهم المحلية إضافة إلى نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام.

في المقابل، يشهد الدولار الأمريكي تراجعا عالميا، مدفوعا جزئيا بالحروب التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار عوفر كلاين، رئيس قسم الاقتصاد والبحوث في شركة "هاريل للتأمين والتمويل"، إلى أن تقديرات السوق وتوقعات الشركة تشير إلى استقرار سعر صرف الدولار عند نحو 3.2 شيكل خلال الأشهر الستة المقبلة.

من جانبه، توقع بنك «هبوعليم» ارتفاع معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى "التآكل التدريجي في قوة الشيكل".