حماس تلتقي وزير الخارجية التركي وتبحث تطورات الحرب على غزة

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة الأخ الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء في العاصمة التركية أنقرة، مع معالي وزير الخارجية التركي السيد هاكان فيدان.

وضم وفد حماس إلى جانب الحية؛ الأخ زاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة، وعضو المكتب السياسي لحماس في غزة الدكتور باسم نعيم، وممثل الحركة في تركيا موسى عكاري.

وبحث وفد قيادة حركة حماس مع وزير الخارجية التركي مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب الصهيونية على غزة ومجريات الأوضاع السياسية والميدانية.

ووضع الحية وزير الخارجية التركي في صورة التزام المقاومة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، محذراً من استمرار الاستهدافات والخروقات الصهيونية المتكررة في قطاع غزة، والتي تهدف إلى عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة.

كما استعرض تفاصيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، مشيراً إلى أن المساعدات الإغاثية التي تدخل القطاع لا ترقى للحد الأدنى من الاحتياجات؛ نظراً لأن 60% من الشاحنات التي يسمح الاحتلال بدخولها هي شاحنات لبضائع تجارية وليست مساعدات إنسانية، مما يحرم الشريحة الأكبر من أبناء شعبنا من الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء وخيام بشكل إغاثي عاجل.

كما بحث اللقاء التطورات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وأكد وفد حماس خطورة الممارسات الإجرامية للاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كما تناول اللقاء مسار تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد السيد فيدان على موقف الجمهورية التركية الثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود التركية لتقديم الدعم الإغاثي وتأمين احتياجات الإيواء العاجلة لأهلنا في القطاع.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد قيادة الحركة عن تقديره للدور التركي المسؤول ومواقف القيادة التركية المساندة لصمود شعبنا وثوابته الوطنية.

