 الشرطة المجتمعية بخان يونس تُنهي خلافًا على منزل بقيمة 95 ألف دولار

أنهت الشرطة المجتمعية في قسم "مركز المدينة" بمحافظة خان يونس، خلافًا ماليًا بين مواطنين حول بيع منزل بقيمة 95 ألف دولار، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحل النزاعات بالطرق الودية.

وأوضح مدير الشرطة المجتمعية بخان يونس أن المواطنة (ر.ع) تقدمت بشكوى ضد المواطن (ي.ع) تتعلق بخلاف على عقد بيع المنزل.

وأضاف أن طاقم الشرطة المجتمعية أدار النزاع من خلال جلسات استماع فردية للطرفين، جرى خلالها بحث تفاصيل الخلاف ودراسة الأوراق الثبوتية، ما أسفر عن التوصل إلى اتفاق ودي يُنهي الإشكال.

وبحسب الاتفاق، تم فسخ العقد رسميًا، وإعادة مبلغ العربون المدفوع للمشتري، مقابل إرجاع العقار إلى مالكته الأصلية.

وأكدت الشرطة المجتمعية التزامها بمواصلة دورها في تعزيز السلم الأهلي، ومعالجة الخلافات المجتمعية بما يحفظ حقوق المواطنين ويحقق الاستقرار المجتمعي.