حماس: لسنا مسؤولين عن انفجار رفح ومخلفات الحرب زرعها الاحتلال

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الانفجار الذي وقع في منطقة رفح حدث داخل منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل، ولا يتواجد فيها أي فلسطيني يعمل في المكان.

وأوضحت الحركة أنها حذّرت سابقًا من وجود مخلفات حرب في هذه المنطقة وغيرها، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تلك المخلفات منذ بدء تطبيق الاتفاق، ولا سيما المخلفات التي زرعها الاحتلال نفسه في المنطقة.

ودعت حماس إلى إلزام الاحتلال بتطبيق ما وقّع عليه من اتفاقات، وعدم اختلاق المبررات للاستمرار في التصعيد ومحاولات تخريب الاتفاق.

وشددت الحركة على أن المقاومة تؤكد، ولا تزال، التزامها بالاتفاق والاستحقاقات المترتبة عليه.