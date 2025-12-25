رئيس سلطة الطاقة يشرف على استلام مواد لإعادة إعمار قطاع الكهرباء في غزة

أشرف رئيس سلطة الطاقة، المهندس أيمن إسماعيل، على استلام مواد كهربائية مخصّصة لإعادة إعمار وتأهيل قطاع الطاقة في قطاع غزة، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها في مستودعات سلطة الطاقة بمحافظة أريحا، في إطار الجهود المتواصلة لدعم القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

واطّلع المهندس إسماعيل خلال الجولة على جهوزية المواد والمعدات المخصّصة لدعم وإغاثة قطاع غزة، إضافة إلى تفقد المواد التي تم استلامها مؤخرًا، والتي تشمل أنظمة طاقة شمسية وبطاريات تخزين، ومحولات كهربائية، وشبكات كهرباء، تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة فور توفّر الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في تعزيز صمود قطاع الطاقة وتحسين استدامة الخدمات الكهربائية.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المواد أكثر من 20 مليون دولار، تم توفيرها بدعم وتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين الدوليين، وذلك ضمن خطة الحكومة لتلبية الاحتياجات العاجلة لإعادة تأهيل قطاع الطاقة والكهرباء في غزة، وبما يدعم استمرارية الخدمات الأساسية المقدّمة للمواطنين.

وأكد المهندس إسماعيل أن سلطة الطاقة تواصل العمل بشكل مكثّف على رفع مستوى الجهوزية الفنية واللوجستية، وضمان توفر المواد اللازمة بكميات كافية، استعدادًا لإدخالها فور السماح بذلك، مشددًا على أن دعم قطاع غزة يشكّل أولوية وطنية قصوى لدى الحكومة رغم التحديات والقيود القائمة.

وأشار إلى أن سلطة الطاقة على تواصل دائم ومستمر مع الجهات ذات العلاقة والشركاء المحليين والدوليين، لضمان سرعة إدخال المواد واستخدامها بالشكل الأمثل، بما يسهم في إعادة تشغيل المرافق الحيوية وتحسين واقع الخدمات الكهربائية في قطاع غزة.