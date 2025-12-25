ناقش التطورات الإقليمية: وفد حماس يستعرض الأوضاع الإنسانية في غزة خلال لقاءات مع مسؤولين عراقيين

اختتم وفدٌ قياديٌّ من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) زيارةً رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين وشخصيات سياسية عراقية.

وبحث الوفد، الذي ترأسه القيادي في الحركة أسامة حمدان، وضمّ المستشار الإعلامي لرئيس الحركة طاهر النونو، مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والمستجدات السياسية والميدانية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة وسبل التعامل معها.

وخلال اللقاءات، قدّم الوفد عرضًا مفصلًا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، وللانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية لوضع حدٍّ لهذه الجرائم والعدوان المتواصل.

وشدّد وفد الحركة على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع الشعب الفلسطيني بالعراق، بكل مكوّناته السياسية والحزبية، مثمنًا المواقف العراقية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

كما جرى بحث سبل دعم صمود الشعب الفلسطيني حتى استعادة حقوقه الوطنية كاملة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.