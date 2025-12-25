كأس أفريقيا 2025: نتائج المباريات وترتيب المجموعات والهدافون

اختتمت الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقدمت منتخبات المغرب -البلد المضيف- وتونس والجزائر ومصر مستويات جيدة في بداية مشوارها بالبطولة وحققت انتصارات مستحقة.
وفاز منتخب أسود الأطلس على جزر القمر 2-صفر، وتغلبت مصر على زيمبابوي 2-1 بينما فازت تونس والجزائر على أوغندا والسودان تواليا بنتيجة 3-1 و3-صفر.
نتائج الجولة الأولى بكأس أمم أفريقيا:
المجموعة الأولى
المغرب – جزر القمر 2-صفر
مالي – زامبيا 1-1
المجموعة الثانية
جنوب أفريقيا ضد أنغولا 2-1
مصر ضد زيمبابوي 2-1
المجموعة الثالثة
تونس ضد أوغندا 3-1
نيجيريا ضد تنزانيا 2-1
المجموعة الرابعة
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بنين 1-صفر
السنغال ضد بوتسوانا 3-صفر
المجموعة الخامسة
الجزائر ضد السودان 3-صفر
بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية 2-1
المجموعة السادسة
كوت ديفوار ضد موزمبيق
الكاميرون ضد الغابون
ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى
المجموعة الأولى
المغرب: 3 نقاط
مالي: نقطة وحيدة
زامبيا: نقطة وحيدة
جزر القمر: دون نقاط
المجموعة الثانية
مصر: 3 نقاط
جنوب أفريقيا: 3 نقاط
أنغولا: دون نقاط
زيمبابوي: دون نقاط
المجموعة الثالثة
تونس: 3 نقاط
نيجيريا: 3 نقاط
تنزانيا: دون نقاط
أوغندا: دون نقاط
المجموعة الرابعة
السنغال: 3 نقاط
جمهورية الكونغو الديمقراطية: 3 نقاط
بنين: دون نقاط
بوتسوانا: دون نقاط
المجموعة الخامسة
الجزائر: 3 نقاط
بوركينا فاسو: 3 نقاط
غينيا الاستوائية: دون نقاط
السودان: دون نقاط
المجموعة السادسة
كوت ديفوار: 3 نقاط
الكاميرون:
الغابون:
موزمبيق: دون نقاط
ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).
ترتيب الهدافين في كأس أمم أفريقيا 2025
هدفان : إلياس العاشوري (تونس)، نيكولاس جاكسون (السنغال)، رياض محرز (الجزائر).