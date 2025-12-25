لجان المقاومة: الاعتداء على الأسيرات جريمة حرب وندعو لتحرك عاجل

أدانت لجان المقاومة في فلسطين ما وصفته بـ«الاعتداءات الصهيونية الخطيرة» بحق الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون، معتبرةً أن إخراجهن إلى الساحات، ونزع الحجاب عنهن، والاعتداء عليهن بالضرب، واستخدام الكلاب والقنابل الصوتية بحقهن، يشكّل «جريمة حرب مكتملة الأركان».

وقالت اللجان في تصريح صحفي صدر اليوم الخميس، إن هذه الانتهاكات تعكس «سلوكًا ساديًا ممنهجًا» وتؤكد أن ما يجري يتم بقرارات مباشرة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتباهى بإجراءاته أمام المجتمع الدولي، على حد تعبير البيان.

وأضافت أن استمرار هذه الاعتداءات يثبت، بحسب البيان، أن إسرائيل «لا تردعها بيانات الإدانة ولا القوانين الدولية»، مؤكدة أن الرد على هذه السياسات يكون عبر «المقاومة والمواجهة الشاملة».

ودعت لجان المقاومة المنظمات الدولية والأممية والحقوقية، إضافة إلى المؤسسات الطلابية والشعبية والإنسانية، إلى التحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأسيرات والأسرى من «التغول والتوحش» داخل السجون.

كما وجّهت نداءً إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948، وخصوصًا الشباب، من أجل تصعيد الحراك والمقاومة نصرةً للأسرى والأسيرات في السجون.

وختمت لجان المقاومة بيانها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولويات الشعب الفلسطيني حتى إنهاء معاناتهم وانتزاع حريتهم.