حماس: عملية العفولة تعبير عن الغضب الشعبي وتحذير من استمرار جرائم الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن العملية المزدوجة التي وقعت ظهر اليوم في مدينة العفولة شمال فلسطين المحتلة تأتي تعبيرًا عن حالة الغضب الشعبي المتراكم، ونتيجة مباشرة لجرائم الاحتلال الصهيوني اليومية، في ظل المجازر المتواصلة وسياسات القتل والتهجير والاستيطان والتهويد التي تستهدف القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن المقاومة بكافة أشكالها تمثل حقًا مشروعًا كفلته القوانين الدولية والشرائع الإنسانية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، مشددة على أن شعبًا يتعرض لما وصفته بسياسات الإبادة والعدوان ومحاولات تصفية قضيته لا يمكن أن يصمت في وجه الاحتلال.

وحذّرت حماس الاحتلال من مغبة الاستمرار في سياساته العدوانية، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تحقق له الأمن، وأن محاولات كسر إرادة الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل، لافتة إلى أن الشعب الفلسطيني أثبت عبر تاريخه تمسكه بخيار المقاومة ما دام الاحتلال قائمًا.

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى تعزيز وحدتهم وصمودهم في مواجهة الاحتلال، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته والخروج عن صمته تجاه معاناة الفلسطينيين، والعمل الجاد لوقف الجرائم ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.