قادة ودعتهم غزة ولبنان خلال 2025.. رائد آخرهم!

في سياق حرب الإبادة المتواصلة خلال عام 2025، كثّفت إسرائيل سياسة الاستهداف المباشر للقيادات العسكرية والسياسية، في محاولة لإحداث اختراق استراتيجي عبر ضرب البنية القيادية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

ويستعرض هذا التقرير، وفق إعلانات نعي رسمية صدرت خلال عام 2025، أبرز الشخصيات التي أُعلن استشهادها رسميًا، مع الالتزام بالتحقق الزمني وعدم إدراج أي اسم خارج إطار العام ذاته.

أولًا: غزة – حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

برز عام 2025 كعام تصعيد نوعي في استهداف قيادات حماس، حيث نُفذت عمليات اغتيال دقيقة عبر ضربات جوية مركّزة داخل مناطق سكنية، في سياق سياسة «كسر الرأس القيادي».

من أبرز الشخصيات التي ارتقت خلال العام، محمد فرج الغول، القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي أعلنت الحركة استشهاده إثر عملية اغتيال إسرائيلية.

مثّل استشهاد الغول ضربة سياسية وتنظيمية، نظرًا لدوره في العمل السياسي والتشريعي داخل الحركة، ولحضوره الطويل في المشهد الوطني الفلسطيني.

كما أُعلن خلال عام 2025 عن استشهاد القائد رائد سعد، أحد القادة البارزين في كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وجاء استشهاد سعد عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت موقعًا في قطاع غزة، في إطار تصعيد متأخر من العام، وجرى التعامل مع الحدث باعتباره عملية اغتيال ذات طابع عسكري مباشر.

بيانات النعي الصادرة عن حماس شددت على أن استهداف قياداتها لم ينجح في تعطيل بنيتها التنظيمية أو الميدانية، مؤكدة استمرار العمل المقاوم رغم الخسائر.

ثانيًا: لبنان – حزب الله

على الجبهة اللبنانية، شهد عام 2025 توسعًا في بنك الأهداف الإسرائيلية، ليشمل قيادات ميدانية وسياسية في حزب الله، في خرق متكرر لقواعد الاشتباك السائدة.

من أبرز القادة الذين أُعلن استشهادهم خلال العام، هيثم علي طبطبائي، وهو قائد عسكري بارز في حزب الله، ارتقى إثر ضربة جوية إسرائيلية.

نعى حزب الله طبطبائي بوصفه أحد كوادره القيادية التي اضطلعت بمهام ميدانية متقدمة، مؤكدًا أن استهداف القادة لن يغيّر مسار المواجهة.

كما أُعلن عن استشهاد القيادي السياسي حسين الخليل، أحد الشخصيات التنظيمية البارزة في حزب الله، الذي استهدفته غارة جوية إسرائيلية خلال عام 2025.

شكّل استهداف الخليل مؤشرًا على انتقال إسرائيل إلى توسيع دائرة الاغتيالات لتشمل الواجهة السياسية والتنظيمية، وليس فقط القيادات العسكرية الميدانية.

ثالثًا: دلالات الاستهداف في 2025

يعكس نمط الاغتيالات خلال عام 2025 اعتماد إسرائيل على استراتيجية مركّبة تجمع بين القتل المباشر والضغط النفسي والسياسي، في إطار حرب متعددة الأدوات.

اللافت أن معظم عمليات الاغتيال نُفذت داخل بيئات مدنية، ما أدى إلى سقوط ضحايا من غير المستهدفين، ووسّع دائرة الانتهاكات لتشمل المدنيين.

في المقابل، أظهرت ردود الفعل الصادرة عن حماس وحزب الله تمسكًا بسردية الاستمرارية، وربطًا واضحًا بين استشهاد القيادات وتصعيد الفعل المقاوم.

رابعًا: الأثر السياسي والعسكري

سياسيًا، ساهمت عمليات الاغتيال في رفع مستوى التوتر الإقليمي، وتعزيز الربط بين ساحتي غزة ولبنان ضمن مشهد مواجهة مفتوحة.

عسكريًا، لم تُفضِ الاغتيالات إلى إحداث انهيار في البنية القيادية، حيث أعادت التنظيمات ترتيب صفوفها بسرعة، وواصلت عملياتها.

ويشير ذلك إلى فشل سياسة «قطع الرأس» في تحقيق أهدافها بعيدة المدى، مقابل ارتفاع كلفة الاستهداف على المستويين الإنساني والسياسي.

وبينما سعت إسرائيل عبر الاغتيالات إلى فرض معادلات ردع جديدة، أكدت الوقائع أن استهداف القيادات لم ينجح في كسر الإرادة أو إنهاء المواجهة.

هكذا يُغلق عام 2025 على سجل دموي من الاغتيالات السياسية والعسكرية، ستبقى حاضرة في أي قراءة مستقبلية لمسار الحرب وتداعياتها الإقليمية.