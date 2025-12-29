الأرصاد تحذّر: منخفض جوي عميق ورياح تصل إلى 80 كم/ساعة

حذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، اليوم الاثنين، من تأثيرات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، وما يرافقه من رياح شديدة وأمطار غزيرة قد تتسبب بمخاطر في عدد من المناطق، مشيرة إلى أن المنخفض يتعمق خلال ساعات اليوم.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي عميق، حيث يكون الطقس غائمًا وماطرًا وعاصفًا وباردًا إلى شديد البرودة، مع تساقط الأمطار على معظم المناطق، تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بـ عواصف رعدية وتساقط البَرَد.

وحذّرت الأرصاد من عدد من المخاطر، أبرزها:

شدة سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات إلى 70–80 كم/ساعة

تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة الأمطار

التزحلق على الطرقات بسبب تجمع المياه

تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة أثناء الهطولات الغزيرة

وبحسب الأرصاد، تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية، فيما يكون البحر مائجًا.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر تأثير المنخفض الجوي، حيث يكون الطقس غائمًا إلى غائم جزئي وباردًا، مع زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، على أن تضعف فرص الهطول خلال ساعات الليل المتأخرة، مع استمرار نشاط الرياح وبقاء البحر مائجًا.