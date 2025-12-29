عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

"قسم التحقيق" بشرطة رفح يُنهي خلافًا ماليًا بقيمة 900 ألف شيكل

 أنهى قسم التحقيق في مركز شرطة محافظة رفح خلافًا ماليًا بين طرفين بلغت قيمته 900ألف شيكل، بعد متابعة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل إلى تسوية تحفظ حقوق الأطراف.

وأوضح مفتش التحقيق إن القسم تلقّى شكوى من المواطن (م. ش) ضد (خ. ص)، أفاد فيها بتعرّضه للاحتيال بمبلغ [900] ألف شيكل، عقب اتفاق بينهما على شراء بضاعة، مشيرًا إلى أن المشكو ضده لم يلتزم بالاتفاق ولم يُعد المبلغ.

 ولفت إلى أن القسم باشر المتابعة فور تلقي الشكوى، بهدف إنهاء الخلاف عبر تسوية قانونية وودية تضمن الحقوق.

 وأسفرت الجهود عن التوصل إلى حل ودي، التزم بموجبه المشكو ضده بدفع [200] ألف شيكل كدفعة أولى، وتقسيط المبلغ المتبقي وفق جدول زمني محدد.

 وأكد قسم التحقيق استمرار جهوده في معالجة النزاعات المالية والمجتمعية عبر الحوار والوسائل القانونية، بما يعزز الاستقرار ويُسهم في ترسيخ العدالة.

