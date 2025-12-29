الصحة بغزة: شهيد وثلاث إصابات وصلوا المشافي خلال 48 ساعة

قالت وزارة الصحة بغزة، يوم السبت، إن شهيدًا وثلاثة إصابات، وصلوا مشافي قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأكدت الوزراة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وذكرت أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر بلغ إجمالي الشهداء 414 وإجمالي الإصابات 1,145 مصابًا، وإجمالي الانتشال 680 شهيدًا.

وحسب الوزارة، فإن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 71,266 شهيدًا، وتراكمي الإصابات 171,222 مصابًا.

ولفتت لوفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة.

وأشارت لوفاة الطفل أركان فراس مصلح يبلغ من العمر شهرين نتيجة البرد الشديد، وبذلك يترفع عدد الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 3 حالات.