حماس تنعى القائد أبو عبيدة: ارتقى مقبلا غير مدبر برفقة زوجته وأولاده

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، القائد الكبير حذيفة الكحلوت، المعروف باسم “أبو عبيدة”، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، والذي ارتقى جراء قصف إسرائيلي استهدفه وعائلته في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان النعي إن الكحلوت، الذي شغل منصب قائد الإعلام العسكري والمتحدث باسم كتائب القسام، ارتقى “شهيدًا مقبلًا غير مدبر” برفقة زوجته وأولاده، إثر غارة إسرائيلية وصفتها بـ“الغادرة”، مؤكدة أن الاستهداف وقع خلال الحرب الجارية على قطاع غزة، وفي سياق معركة “طوفان الأقصى”.

وأضاف البيان أن “أبو عبيدة” كان أحد أبرز الوجوه الإعلامية للمقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه ظل مطلوبًا لدى "إسرائيل" لأكثر من 15 عامًا، وأن ظهوره الإعلامي كان يشكّل “عامل إرباك للقيادة العسكرية والسياسية للاحتلال”.

وأكدت حركة حماس أن اغتيال قادتها ورموزها “لن ينجح في كسر إرادة المقاومة”، معتبرة أن سياسة الاغتيالات لن تؤدي إلا إلى “مزيد من الصلابة والاستمرار في الدفاع عن الأرض والمقدسات”.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على استمرار “مسيرة الجهاد والمقاومة”، داعية شعبها وأنصارها إلى الصبر والثبات، ومشددة على أن استشهاد قادتها “لن يغيّر من مسارها أو أهدافها”.