حماس: الصحفي الفلسطيني أقوى من رصاص الاحتلال ولن تُغيَّب الحقيقة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في تصريح صحفي بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، أن دور الصحفي الفلسطيني سيبقى أقوى من رصاص الاحتلال، وأن جرائم الاحتلال المتواصلة لن تنجح في تغييب صوته أو كسر رسالته، مطالِبةً بملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الصحفيين في فلسطين.

وقالت الحركة إن يوم الوفاء يحلّ هذا العام بعد حرب إبادة جماعية شنّها الاحتلال على قطاع غزة واستمرت عامين كاملين، ارتقى خلالها 257 صحفياً شهيداً منذ السابع من أكتوبر 2023، في استهداف غير مسبوق للحقيقة والكلمة الحرّة.

وأضافت أن الحرب على غزة كشفت أن الاحتلال هو العدو الأخطر على الصحافة والصحفيين، لأنهم كانوا الصوت والصورة الفاضحة لجرائمه ومجازره، والوسيلة التي أسقطت روايته الكاذبة ودعايته المضللة أمام الحقيقة.

وأشارت حماس إلى أن 31 ديسمبر/كانون الأول، الذي أعلنته الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة يوماً للوفاء للصحفي الفلسطيني منذ عام 2010، يأتي تقديراً لدور الصحفيين وتضحياتهم في نقل الحقيقة للعالم وتثبيت الرواية الفلسطينية في الصراع مع الاحتلال.

وجدّدت الحركة فخرها واعتزازها بمسيرة الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، الذين التحمت رسالتهم بآلام وآمال شعبهم، وهم يدافعون عن فلسطين وعدالة قضيتها بعين الحقيقة.

وترحّمت حماس على شهداء الصحافة والكلمة الحرة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، والحرية القريبة للمعتقلين في سجون الاحتلال، داعيةً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة فضح جرائم الاحتلال بحق الصحفيين والعمل على إدانتها، والتحرك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.

كما دعت المؤسسات الإعلامية حول العالم إلى الالتزام بقيم الموضوعية والأمانة والنزاهة في نقل حقيقة ما يجري في غزة وفلسطين، وعدم الانسياق وراء التضليل والكذب الذي يمارسه الإعلام الصهيوني