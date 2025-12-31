المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائيات سنوية توثق إبادة غزة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي البيان الصحفي رقم (1037)، متضمناً التحديث السنوي الشامل لإحصائيات عام 2025، في ظل استمرار تداعيات جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن أكثر من 2.4 مليون نسمة في قطاع غزة تعرضوا لحرب إبادة جماعية شاملة وسياسات تجويع وتطهير عرقي ممنهجة، خلال 283 يوماً من العدوان المتواصل، و82 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار والخروقات.

وبيّن أن ما يقارب 90% من البنية العمرانية في القطاع دُمّرت، فيما سيطر الاحتلال بالقوة العسكرية على نحو 55% من مساحة قطاع غزة، وألقى أكثر من 112,000 طن من المتفجرات خلال عام 2025.

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن إجمالي عدد الشهداء والمفقودين بلغ 29,117، من بينهم 25,717 شهيداً وصلوا إلى المستشفيات، وأكثر من 3,400 مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً، بينهم شهداء تحت الأنقاض.

وارتقى أكثر من 5,437 طفلاً و2,475 امرأة شهداء، فيما شكّل الأطفال والنساء وكبار السن نحو 50% من إجمالي الشهداء. كما سُجّلت 475 حالة وفاة نتيجة الجوع وسوء التغذية، من بينهم 165 طفلاً، و23 شهيداً جراء عمليات إنزال مساعدات خاطئة.

وذكر البيان وفاة 622 مريض كلى من أصل 1,244 بسبب نقص الغذاء والرعاية، وأكثر من 4,441 حالة إجهاض نتيجة انعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية، إضافة إلى 4 شهداء نتيجة البرد القارس في مخيمات النزوح خلال ديسمبر، و19 شهيداً بسبب انهيارات المنازل المقصوفة بالتزامن مع المنخفضات الجوية.

وفيما يتعلق بالإصابات والاعتقالات، أفاد البيان بوصول 62,853 جريحاً إلى المستشفيات، وتعرض أكثر من 2,700 مدني للاعتقال خلال عام 2025.

أما القطاع الصحي والدفاع المدني، فقد أصبح 22 مستشفى خارج عن الخدمة، وتعرضت 211 سيارة إسعاف للاعتداءات، إلى جانب تدمير 23 مركبة تابعة للدفاع المدني.

وفي قطاع التعليم، تم تدمير 30 مؤسسة تعليمية تدميراً كلياً و39 تدميراً جزئياً، وتضرر 95% من مدارس قطاع غزة، واستشهد أكثر من 1,000 طالب، وحُرم 785,000 طالب من حقهم في التعليم، إضافة إلى استشهاد 88 معلماً و45 أكاديمياً وباحثاً.

وبيّن البيان أن الاحتلال دمّر 34 مسجداً بشكل كلي و100 مسجد جزئياً، واستهدف 3 كنائس عدة مرات، ودمّر 21 مقبرة من أصل 60، وسرق 1,700 جثمان من المقابر.

وفي ملف السكن والنزوح القسري، أشار البيان إلى تدمير 106,400 وحدة سكنية كلياً، وتدمير 66,000 وحدة بشكل بالغ غير صالح للسكن، وتضرر 41,000 وحدة جزئياً، وتشريد أكثر من 213,000 أسرة، ونزوح قسري طال قرابة مليوني إنسان، إضافة إلى استهداف 87 مركز إيواء.

وحول سياسة التجويع ومنع المساعدات والعلاج، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن المعابر أُغلقت بالكامل لمدة 220 يوماً، ومنع دخول أكثر من 132,000 شاحنة مساعدات ووقود، واستُهدف أكثر من 40 مطبخاً خيرياً و50 مركز توزيع، واستشهد 500 عامل إغاثة ومتطوع. كما سُجّل 2,605 شهداء و19,124 مصاباً فيما يُعرف بـ"مصائد المساعدات"، وتعرّض 650,000 طفل لخطر الموت جوعاً، مع وجود 40,000 رضيع مهددين بالموت بسبب انعدام الغذاء.

وأشار البيان إلى منع 22,000 مريض من السفر للعلاج، ووجود 5,200 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي، وأكثر من 17,000 مريض بانتظار موافقة سفر، و12,500 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، وحرمان 350,000 مريض مزمن من الدواء، إضافة إلى تعرّض 47,000 امرأة حامل ومرضع لمخاطر صحية جسيمة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية والمرافق العامة، تم تدمير أكثر من 700 بئر مياه، و3,080 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و400,000 متر طولي من شبكات المياه، و400,000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وأكثر من مليوني متر طولي من الطرق، إضافة إلى تدمير 150 مقراً حكومياً، و250 منشأة رياضية وثقافية، واستهداف 208 مواقع أثرية وتاريخية.

أما الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، فقد دُمّر أكثر من 80% من الأراضي الزراعية من أصل 178 ألف دونم، و1,000 بئر زراعي، و500 مزرعة للأبقار والأغنام والدواجن، مع تراجع المساحات المزروعة بالخضروات من 93,000 دونم إلى 4,000 دونم، وتدمير 60% من الدفيئات الزراعية، وتضرر 100% من قطاع الصيد البحري.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعاً حيوياً تُقدَّر بأكثر من 33 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025.