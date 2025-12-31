الصحة بغزة: 3 شهداء و10 إصابات خلال 48 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 3 شهداء، من بينهم شهيد واحد جديد و2 شهيد انتشال، إضافة إلى 10 إصابات، مؤكدة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 415 شهيداً، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,152 إصابة، وإجمالي الانتشال إلى 682 حالة.

وبيّنت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 تشير إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 71,269 شهيداً، وعدد الإصابات إلى 171,232 إصابة.

كما أعلنت الوزارة وفاة مواطن وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات نتيجة انهيار مبنى بفعل المنخفض الجوي، ما يرفع عدد الضحايا الذين وصلت جثامينهم إلى المستشفيات نتيجة انهيار المباني بسبب المنخفض الجوي إلى 19 حالة.