رئيس أركان القوات المسلحة اليمنية يعزي القسّام ويؤكد: "نحن معكم في كل ميدانٍ تخوضونه"

بعث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن / يوسف حسن المداني، اليوم الأربعاء، برقية عزاء لحركة المقاومة الإسلامية حماس والشعب الفلسطيني باستشهاد ثلة من قيادات كتائب القسام.

وقال رئيس الأركان في برقية العزاء لكتائب القسام: "ببالغ التسليم لاختيار الله، وبقلوبٍ مكلومةٍ تعتصرها لوعة الفقد ويملؤها شموخ الجهاد، تلقينا في القوات المسلحة اليمنية نبأ ارتقاء كوكبة من أفذاذ الأمة وقادتها العظماء الذين ترجلوا عن صهوات جيادهم بعد حياةٍ حافلةٍ بمقارعة الطواغيت ومناجزة المجرمين في كل ميادين وساحات النزال".

وأضاف: "إننا إذ نشاطر إخواننا في خندق الجهاد بكتائب القسام والشعب الفلسطيني الأبيّ هذا المصاب الجلل، فإننا نؤكد أن مصابكم هو مصابنا، وأن النصل الذي أصاب خاصرتكم قد أدمى قلوبنا. بيد أنَّ عزاءنا الأسمى، ويقيننا الراسخ، يبقى في تلك المواقف الشمّاء التي سطروها بمدادٍ من نور ونار؛ مواقف أذلّت كبرياء الكيان الصهيوني، وهشّمت غطرسته، ورسمت في سماء المجد أبهى صور العطاء والتضحية، لتظل رؤوس الأمة بفضل جهادهم مشرئبةً نحو العزة، وشاهدةً على عظمة هذا الدين وقوة شكيمة المؤمنين بمبادئه.

وأكد رئيس الأركان لإخواننا في المقاومة بان عليهم أن يطمئنوا فإن هذا العدو الصهيوني مهما استشرى في طغيانه، ومهما علا في الأرض علواً كبيراً، وتوسّل بالبطش والجبروت، فإنه -يقيناً- يسير نحو حتفه المحتوم وزواله الوبيل"، لافتا إلى أن انقشاع ظلمته حقيقةٌ قرآنية لا يماري فيها إلا رعديدٌ واهن الإيمان، ضلّ سعيه عما أنزله الله في محكم كتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله".

وأكد أن الشعب الفلسطيني العظيم، الذي جبلته المحن فصار، قد أنجب هذه الثلة من القادة العظماء، وأنجب الكثير من أمثالهم وهو كفيل بأن يلد من أصلابهم ألف قائد وقائد"، مضيفا أن "الراية لن تسقط ما دام في الأمة عرق ينبض، والدرب الذي عبّده الشهداء بطهر دمائهم الزكية سيبقى منارةً هادية لكل السائرين على نهج التحرر من أبناء أمتنا وأحرار العالم".

وبيّن أن العدو الصهيوني الغادر الناكث للعهود والمواثيق، قد برهن أن لجوئه للاغتيالات الدنيئة في فترات الهدنة ووقف إطلاق النار ما هو إلا دليلٌ دامغٌ على خسته، واعترافٌ صريح بعجزه عن المواجهة الميدانية في ساحات الوغى، حيث تكسرت نِصاله على صخرة صمودكم الأسطوري منقطع النظير.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليمنية اللواء الركن / يوسف حسن المداني أن القوات المسلحة اليمنية ستظل قيادةً وجنداً، عضداً وسنداً وساعداً للشعب الفلسطيني الشقيق ومقاومته الباسلة".

وأضاف: "إننا معكم في كل خيارٍ ترتضونه، وفي كل ميدانٍ تخوضونه، حتى يكتب الله النصر المبين، ويتحقق الاستقلال التام، ويُطرد آخر جندي صهيوني دنس من ثرى فلسطين الطهور".