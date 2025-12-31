الاحتلال يسحب صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل

قرر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأربعاء، سحب صلاحيات التخطيط والبناء في المسجد الإبراهيمي بالخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة من بلدية المدينة الفلسطينية وتسليمها للإدارة المدنية الإسرائيلية.

وذكرت القناة 14 العبرية، أن القرار يقضي بتجريد بلدية الخليل من صلاحيات التخطيط داخل "الإبراهيمي" وتسليمها للإدارة المدنية، مشيرة إلى أنه سيتم البدء بمشروع لوضع أسقف للمسجد في إطار خطة تهويدية.

وصدّق ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية على البدء بإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبدء بمشروع بناء أسقف جديدة للمسجد.

بدوره، رحّب رئيس مجلس مستوطنة "كريات أربع" في الخليل "يسرائيل برمسون" بالخطوة، مشيراً إلى أن القرار جاء تتويجًا لمساعٍ بذلت منذ سنوات لسحب كامل الصلاحيات الدينية والإدارية في المسجد من بلدية الخليل.

ترجمة: وكالة صفا