الدفاع المدني: حريق عرضي في خيمة للنازحين غرب غزة يودي بحياة مسنّة وحفيدها

أفاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني، الرائد محمود صابر بصل، بوفاة مسنّة وحفيدها، وإصابة والد الطفل بحروق خطيرة، جراء حريق اندلع داخل خيمة تؤوي أسرة نازحة في منطقة اليرموك غرب مدينة غزة.

وأوضح بصل أن حريقًا عرضيًا اندلع مساء أمس الخميس داخل خيمة أقيمت في محيط ملعب اليرموك، ما أدى إلى وفاة المسنّة آمال حامد أبو الخير (خمسة وستون عامًا) وحفيدها الطفل سعود محمد أبو الخير (خمسة أعوام)، فيما أُصيب والد الطفل محمد سعود أبو الخير (خمسة وثلاثون عامًا) بحروق وُصفت بالخطيرة.

وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني وصلت إلى مكان الحادث فور تلقي نداء الاستغاثة، وباشرت بإخماد النيران المشتعلة داخل الخيمة، حيث كان يتواجد الطفل وجدته. وجرى انتشالهما، إلا أنهما كانا قد فارقا الحياة داخل الخيمة نتيجة إصابتهما بحروق بالغة، فيما تمكن والد الطفل من الخروج من الخيمة رغم تعرضه لإصابات خطيرة.

وبيّن بصل أن فريق التحقيق المختص في حرائق محافظة غزة باشر، عقب السيطرة على الحريق، بالبحث في أسبابه، وتبيّن أن الحريق نجم عن الإهمال، بعدما أقدم المصاب على إشعال النار عند مدخل الخيمة لطهي الطعام، في ظل وجود مواد سريعة الاشتعال مثل الإسفنج والبلاستيك، تزامنًا مع هبوب رياح قوية، ما أدى إلى تمدد النيران بشكل مفاجئ وسريع داخل الخيمة.

وأضاف أن سرعة انتشار النيران حالت دون تمكن المسنّة وحفيدها من الهروب، ما أدى إلى وفاتهما في مكان الحادث.

وفي ختام تصريحه، تقدّم المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بأحرّ التعازي لذوي الفقيدين، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب، مجددًا دعوته للمواطنين إلى الالتزام بإرشادات الوقاية والسلامة، خاصة داخل مراكز الإيواء ومخيمات النزوح، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.