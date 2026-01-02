سلطة الأراضي في غزة: رسائل نصية أُرسلت بالخطأ نتيجة خلل فني في النظام

أصدرت سلطة الأراضي في غزة بيانًا توضيحيًا بشأن الرسائل النصية القصيرة (SMS) التي وصلت إلى عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن ما جرى كان نتيجة خلل فني مرتبط بتشغيل النظام الإلكتروني، وليس إجراءً جديدًا أو مقصودًا.

وأوضحت السلطة أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شرعت في ترتيب أوضاعها الفنية والإدارية، والعمل على إعادة تفعيل أنظمتها الداخلية، في إطار استئناف تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرّ بها الشعب الفلسطيني خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبيّنت أنه عند البدء بتشغيل النظام الإلكتروني، تبيّن أن النظام قام بإرسال رسائل نصية تلقائية كانت مجدولة قبل الحرب على قطاع غزة، حيث بدأت هذه الرسائل بالخروج بشكل محدود إلى عدد من المواطنين فور تشغيل النظام.

وأكدت سلطة الأراضي أنها اتخذت على الفور إجراءً عاجلًا بوقف خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) بشكل كامل، لمنع استمرار إرسال أي رسائل مجدولة أو غير مقصودة.

وفي ختام البيان، تقدّمت السلطة بالاعتذار للمواطنين الذين وصلت إليهم هذه الرسائل التلقائية غير المقصودة، مؤكدة أن ما حدث كان نتيجة فنية بحتة مرتبطة بجدولة سابقة للنظام قبل الحرب، ومشددة على أنها تواصل العمل بكل طاقتها لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني، وتضع مصلحة المواطنين وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، وستتخذ كل ما يلزم لضمان انتظام ودقة الخدمات المقدمة لهم.